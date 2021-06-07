Чего ждать сумчанам от погоды во вторник? 15 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления.

Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами по области град. Ветер северный, 3-8 м/с, днем по области во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью +13 .. + 18 °С, днем +22 .. + 27 °С, по г. Сумы ночью +15 .. + 17 °С, днем +24 .. + 26 °С.