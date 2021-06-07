Чего ждать сумчанам от погоды во вторник?

Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами по области град. Ветер северный, 3-8 м/с, днем по области во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью +13 .. + 18 °С, днем +22 .. + 27 °С, по г. Сумы ночью +15 .. + 17 °С, днем +24 .. + 26 °С.
В начале новой недели на Сумщине сохранится теплая, неустойчивая погода, ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно в дневные часы....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу...
11 июня погоду на Сумщине будет определять высотный циклон....
10 июня погоду на Сумщине определять высотный циклон....
9 июня погоду на Сумщине будет определять высотный циклон над восточными областями Украины....