Разом з ними українському народові присягнули військовослужбовці контрактної служби. Серед них – Дарія Тупікіна, яка, говорить, зробила цілком свідомий вибір на користь Національної гвардії.

«Відверто, це було моїм свідомим вибором. Я хотіла стати військовослужбовцем, і от моє бажання здійснилося. Перед складанням присяги не особливо хвилювалася, а от коли прийшла моя черга дещо розгубилася. Однак впоралася та гідно присягнула на вірність українському народові», – розповідає Дарія Тупікіна.

Присязі передував місяць насичених навчання та тренувань, акліматизація у військовому колективі, перші труднощі та перші перемоги. Однак все це, кажуть гвардійці, вже історія.

«За цей місяць ми стали дійсно одним цілим, ми навчилися працювати як злагоджений механізм. Робота в команді – це важливо у будь якій сфері життя, зокрема і на військовій службі. І протягом місяця я в цьому переконувався все більше й більше. Тепер попереду – насичені гвардійські будні, до яких я абсолютно готовий», – говорить гвардієць Юрій Половинко.

«Сьогодні складають військову присягу справжні патріоти, які вирішили стати на захист нашої Батьківщини. Впевнений, що кожен із вас буде сумлінно виконувати свій службовий обов’язок в ім’я збереження добра, миру та спокою в Україні», – відзначив у вітальному слові тимчасово виконуючий обов’язки командира частини капітан Владислав Ткаченко.

Це перша присяга призову 1-2021 у нашій військовій частині. А вже за два тижні решта гвардійців частини, що доєдналися до дружньої гвардійської родини, пройдуть аналогічний священний ритуал присягнувши на вірність українському народові.