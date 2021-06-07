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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:05543

Сумские патрульные задержали неадеквата под кайфом, который повредил чужое авто

Средь бела дня патрульные получили сообщение о неадекватном мужчине на перекрестке улиц Первомайская и Вячеслава Чорновола.

Он бегал на проезжей части и бросался под колеса автомобилей. Заявитель сообщил, что сейчас этот человек забрался на его машину и, как следствие, причинил механические повреждения.

Подъезжая на место происшествия, на перекрестке улиц Первомайская и Вячеслава Чорновола, инспекторы сразу же обнаружили этого человека. Он сидел на капоте транспортного средства Toyota Prado. И судя по всему, слезать не собирался. Патрульные полицейские все же сняли его с автомобиля. 38-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения. Он вел себя агрессивно и неадекватно, поэтому к нему стражи порядка применили наручники.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции и врачей, которые осмотрели гражданина. Сейчас проводится проверка.

Право
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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