Сумские патрульные задержали неадеквата под кайфом, который повредил чужое авто Средь бела дня патрульные получили сообщение о неадекватном мужчине на перекрестке улиц Первомайская и Вячеслава Чорновола.

Он бегал на проезжей части и бросался под колеса автомобилей. Заявитель сообщил, что сейчас этот человек забрался на его машину и, как следствие, причинил механические повреждения.

Подъезжая на место происшествия, на перекрестке улиц Первомайская и Вячеслава Чорновола, инспекторы сразу же обнаружили этого человека. Он сидел на капоте транспортного средства Toyota Prado. И судя по всему, слезать не собирался. Патрульные полицейские все же сняли его с автомобиля. 38-летний мужчина имел признаки наркотического опьянения. Он вел себя агрессивно и неадекватно, поэтому к нему стражи порядка применили наручники.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции и врачей, которые осмотрели гражданина. Сейчас проводится проверка.