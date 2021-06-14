Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:3733

В Шостке пожарные ликвидировали возгорание пятиэтажного здания

13 июня в 6:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании пятиэтажного здания, которое не эксплуатируется, по ул. Гагарина в г. Шостка.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окон здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в одном из помещений на четвертом этаже горит мусор на площади до 60 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части постройки. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны к заправляли от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии до 1 км от очага горения.

В 7:05 возгорание локализовали, а в 7:58 - потратив на тушение почти 9 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пожарные спасли жилой дом
Сегодня 14:22

На Сумщине пожарные спасли жилой дом

13 июня, в 6:11, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по переулку Леси Украинки в...

Под Сумами ликвидировали возгорание жилого дома и гаража
Вчера 14:52

Под Сумами ликвидировали возгорание жилого дома и гаража

12 июня в 15:58 в Службу спасения «101» поступило информацию о пожаре на территории частного домовладения в с. Липняк на...

В Сумах спасли трех пенсионеров во время ликвидации пожара
Вчера 10:09

В Сумах спасли трех пенсионеров во время ликвидации пожара

12 июня в 8:04 спасатели получили информацию, что в Сумах по ул. Матюшенко на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка....

На Сумщине пожар в фаст-фуде оставил часть города без света
12.06.2021 23:13

На Сумщине пожар в фаст-фуде оставил часть города без света

Сегодня, 12 июня, около 13:20 вся центральная часть Тростянца была без света....

В Сумах тушили пожар в 9-этажке
11.06.2021 17:34

В Сумах тушили пожар в 9-этажке

Возгорание произошло сегодня, 11 июня, на балконе квартире на 9-м этаже по адресу ул. Ивана Сирко, 35....

Новости

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:47
За выходные сумские копы остановили 9 пьяных водителей
Сегодня 17:08
Жителю Сумщины провели уникальную операцию по трансплантации сердца
Сегодня 16:56
В Шостке пожарные ликвидировали возгорание пятиэтажного здания
Сегодня 16:37
Сумские атлеты поучаствовали в национальных рекордах
Сегодня 16:36
Сумские конники отличились на чемпионате Украины
Сегодня 16:21
В Сумах полковнику, подозреваемому во взяточничестве, избрали меру пресечения
Сегодня 16:12
В суд поступило 2 админматериала на депутата Сумского облсовета
Сегодня 16:03
В Шостке поймали мошенников
Сегодня 15:55
В Путивле спасатели ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 15:49
На Краснопільщині активно ведеться ремонт дороги (відео)
Сегодня 15:45
Сумские патрульные задержали неадеквата под кайфом, который повредил чужое авто
Сегодня 15:05
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
Сегодня 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
Сегодня 12:41
У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.