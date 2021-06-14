В Шостке пожарные ликвидировали возгорание пятиэтажного здания

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окон здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в одном из помещений на четвертом этаже горит мусор на площади до 60 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части постройки. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны к заправляли от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии до 1 км от очага горения.
В 7:05 возгорание локализовали, а в 7:58 - потратив на тушение почти 9 т воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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