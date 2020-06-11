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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские нейрохирурги провели сложную операцию 23-летней пациентке

Кавернозная ангиома - сосудистое нарушение головного мозга, которое сопровождается головной болью, судорожными припадками, расстройствами двигательной координации, онемением конечностей, ухудшением зрительной и слуховой функции, языка.

Симптоматика во многом зависит от расположения сосудистого образования и его размеров. Главное: своевременно отреагировать на проявления болезни, чтобы с помощью современной диагностики и высокотехнологичного вмешательства справиться с недугом. Как это было в случае с 23-летней пациенткой нейрохирургического отделения Сумской центральной городской клинической больницы.

- У больной неожиданно отмечались три нападения потери сознания с судорогами в конечностях, - рассказывает врач-нейрохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Колесник. - При МР-ангиографическом обследовании было обнаружено очаговое поражение правой лобной доли - сосудистые мальформации. Больной выполнили селективную ангиографию сосудов головного мозга (обследование сосудов мозга с введением контрастного вещества), диагноз сосудистой мальформации подтвердился. К слову, такая диагностическая процедура позволяет четко определить источники и интенсивность ее кровоснабжения. Как оказалось, мальформация находилась в подвижной зоне коры мозга, поэтому при предоперационной подготовке нам пришлось использовать специальный режим: МР трактографию, которая позволяет визуализировать подвижные пути нейронов, и планировать удаления сосудистого образования без их травматизации. Ведь от этого зависел функциональной состояние пациентки после операции - будет у молодой девушки слабость в левых конечностях или нет.

Затем было проведено открытое оперативное лечение: костно-пластическая трепанация черепа в правой лобной области, удаление сосудистой мальформации (гистологическое заключение: кавернозная ангиома) - с использованием микрохирургической техники, операционного микроскопа. Все прошло хорошо! Послеоперационный период длился недолго - на 7-е сутки пациентка выписана домой без неврологического дефицита (слабости в противоположных конечностях не отмечалось!).

Отдельно хочу отметить врача-нейрохирурга Максима Шаповала (ассистент), операционную сестру Марину Алексенко, анестезиолога Александра Гавриленко и анестезиста Сергея Загвоздина. Слаженная работа команды - залог успеха! Всем большое спасибо!

Общество Здравоохранение Операция
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