В Ромнах спасли собаку, которую привалило оползнем

Вследствие погодных условий произошел оползень в частном домовладении, в результате чего привалило домашнего любимца.
На место происшествия выехали специалисты очередного спасательного отделения, которые быстро оказали помощь пострадавшей собаке и передали ее хозяйке, которая искренне поблагодарила спасателей.
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