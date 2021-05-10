В Ромнах спасли собаку, которую привалило оползнем 13 июня в 19.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жительницы города Ромны с просьбой спасти ее собаку.

Вследствие погодных условий произошел оползень в частном домовладении, в результате чего привалило домашнего любимца. На место происшествия выехали специалисты очередного спасательного отделения, которые быстро оказали помощь пострадавшей собаке и передали ее хозяйке, которая искренне поблагодарила спасателей.