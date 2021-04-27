Сумчанка стала 4-й на международном турнире по бодибилдингу Сегодня, 13 июня, в Киеве прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу NPC Worldwide Pro Quilifier.

В нем принимают участие более 300 спортсменов из 25 стран. Сумы представляла Татьяна Поладич в категории «фитнес бикини выше 168 см», в которой наша земляка заняла высокое 4-е место. Подготовила спортсменку тренера Ольга Назарова.