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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30105

Сумчанка стала 4-й на международном турнире по бодибилдингу

Сегодня, 13 июня, в Киеве прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу NPC Worldwide Pro Quilifier.

В нем принимают участие более 300 спортсменов из 25 стран. Сумы представляла Татьяна Поладич в категории «фитнес бикини выше 168 см», в которой наша земляка заняла высокое 4-е место. Подготовила спортсменку тренера Ольга Назарова.

Спорт Бодибилдинг
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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