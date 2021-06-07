Под Сумами ликвидировали возгорание жилого дома и гаража

По вызову направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что горят жилой дом и гараж, которые находятся под одной крышей. Пламя охватило кровлю на площади до 35 кв. м, электроинструмент, вещи домашнего обихода. Возникла угроза стремительного распространения огня.
В 16:29 спасателям удалось локализовать пожар и предотвратить перекидывание пламени на весь дом. В 17:04 пожар был ликвидирован.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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