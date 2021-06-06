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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:48175

Полиция открыла дело по свалке медицинских отходов в Сумах

10 июня, около 10:00, в полицию поступило сообщение о том, что в Сумах по улице Пограничной осуществляется незаконное складирование медицинских отходов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Совместно с представителями Государственной экологической инспекции в Сумской области и Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было обследовано территорию и отобраны образцы найденных отходов. Во время осмотра территории обнаружены грузовой автомобиль «Скания» с прицепом, в котором находились мешки с аналогичными отходами. Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины «Загрязнение или порча земель». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Медотходы
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