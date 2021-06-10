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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Замдиректора предприятия, сжигавший опасные медотходы в Сумах, отделался 17 тыс. грн штрафа

Суд признал виновным заместителя директора ООО, обвиняемого в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

6 августа Заречным районным судом признан виновным заместителя директора ООО по ч.1 ст. 325 УК Украины, и назначено наказание в виде штрафа в размере 17 000 грн.

По материалам дела, обвиняемый, действуя без лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами, на территории арендованных нежилых помещений в г. Сумы хранил и сжигал опасные медицинские отходы, в том числе использованные шприцы, иглы, капельницы, пробирки, использованные тесты на COVID-19. Допущенные обвиняемым нарушения могли повлечь распространение инфекционных заболеваний и несут потенциальный риск для здоровья и жизни людей.

30.07.2021 между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности, согласно которой гражданин П. признал свою виновность в совершении указанного уголовного преступления в полном объеме. При этом, стороны согласились на назначение наказания обвиняемому по ч. 1 ст. 325 УК Украины в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17000,00 грн.

Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый пояснил, что заключил соглашение добровольно, ему понятны права, последствия заключения такого соглашения, характер обвинения и наказания, которое будет назначено на основании соглашения.

Суд, изучив соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором, пришел к выводу, что указанное соглашение не противоречит требованиям УПК Украины, условия соглашения соответствуют интересам общества, не нарушают права, свободы или интересы сторон или других лиц, отсутствуют данные о невозможности выполнения обвиняемым взятых на себя обязательств.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Как сообщили в прокуратуре, отдельно его будут судить за загрязнение земель, убытки от которого госэкоинспекция оценила в 12 млн грн.

Право Медотходы
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