В Сумах судятся с предприятием, завезшим ковидные отходы, за 12 млн грн ущерба Прокуратура настаивает на взыскании с ООО почти 12,3 млн грн ущерба, причиненного вследствие загрязнения земель медицинскими отходами.

Окружной прокуратурой города Сумы в Хозяйственный суд Сумской области направлен иск о взыскании почти 12,3 млн грн ущерба, причиненного окружающей среде вследствие загрязнения земель.

Установлено, что в двух складских помещениях в г. Сумы на ул. Пограничная, 1 размещено опасные медицинские отходы. Указанный земельный участок относится к землям коммунальной собственности Сумского городского совета и передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью. В ходе проведения внеплановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Государственной экологической инспекцией в Сумской области рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением указанных земельных участков, который составил 12 260 548 гривен.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью оговоренной суммы. В настоящее время производство по делу открыто, идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.