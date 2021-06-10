В Сумах судятся с предприятием, завезшим ковидные отходы, за 12 млн грн ущерба

Окружной прокуратурой города Сумы в Хозяйственный суд Сумской области направлен иск о взыскании почти 12,3 млн грн ущерба, причиненного окружающей среде вследствие загрязнения земель.
Установлено, что в двух складских помещениях в г. Сумы на ул. Пограничная, 1 размещено опасные медицинские отходы. Указанный земельный участок относится к землям коммунальной собственности Сумского городского совета и передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью. В ходе проведения внеплановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства Государственной экологической инспекцией в Сумской области рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением указанных земельных участков, который составил 12 260 548 гривен.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью оговоренной суммы. В настоящее время производство по делу открыто, идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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