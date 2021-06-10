В Сумах будут судить замдиректора ООО за сжигание опасных медицинских отходов За нарушение санитарных правил и норм при обращении с медицинскими отходами в Сумах будут судить заместителя директора ООО.

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора общества с ограниченной ответственностью по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый, действуя без лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами, на территории арендованных нежилых помещений в г. Сумы хранил и сжигал опасные медицинские отходы, в том числе использованные шприцы, иглы, капельницы, пробирки, использованные тесты на COVID-19. Допущенные обвиняемым нарушения могли повлечь распространение инфекционных заболеваний и несут потенциальный риск для здоровья и жизни людей.

Противоправную деятельность лица прекращено сотрудниками следственного отдела Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.