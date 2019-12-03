В деле патрульного, совершившего ДТП с 8 пострадавшими, не состоялись судебные дебаты Сегодня, 11 июня, по ходатайству защитника, отложено рассмотрение дела в отношении полицейского, обвиняемого в совершении ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская в Сумах.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия). Судебное заседание состоится 16 июля в 14.00. Запланировано проведение судебных дебатов. Информационно: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествии, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы.