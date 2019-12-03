В деле патрульного, совершившего ДТП с 8 пострадавшими, не состоялись судебные дебаты

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).
Судебное заседание состоится 16 июля в 14.00. Запланировано проведение судебных дебатов.
Информационно: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествии, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы.
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