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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:45196

В деле патрульного, совершившего ДТП с 8 пострадавшими, не состоялись судебные дебаты

Сегодня, 11 июня, по ходатайству защитника, отложено рассмотрение дела в отношении полицейского, обвиняемого в совершении ДТП на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская в Сумах.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).

Судебное заседание состоится 16 июля в 14.00. Запланировано проведение судебных дебатов.

Информационно: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествии, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Право ДТП с патрульными
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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