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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:29321

На Сумщине решают, как утилизировать медотходы, завозимые со всей Украины

В Сумской облгосадминистрации провели совещание по вопросу медотходов, которые свозят в город со всей Украины якобы для утилизации.

«Вся область собирает средства на ремонт онкологического диспансера в Сумах, на линейный ускоритель, а мы допускаем, что жители Сумщины травятся ртутью, формальдегид. Это - катастрофа!» - с этого глава ОГА Дмитрий Живицкий начал рассмотрение вопроса об утилизации медицинских отходов, которые в конце прошлого года стали завозить в Старое Село Нижнесыроватской территориальной громады, а сейчас уже везут в областной центр - на ул. Харьковскую, 122, и ул. Пограничную, 1. Отходы свозят, пластик отбирают и сдают на вторсырье, а медицинский мусор сжигают под открытым небом. Поэтому воздух загрязняется парами ртути, формальдегидов, отходов тестов на ковид, люминесцентных ламп и т.п. И экологические показатели от этих паров превышают норму.

«Имеем медленную экологическую катастрофу, - говорит глава Сумского областного совета Виктор Федорченко. - Фирма «Сумыполимербуд», которая не имеет лицензии на утилизацию медицинских отходов, организовала незаконную схему с заработком в миллионы гривен, и ее совершенно не интересует здоровье наших граждан. Были открыты уже три уголовных производства и заместителя руководителя фирмы оштрафовали по одному из них на 17 000 грн, но это - капля в море по сравнению с теми миллионами, которые они зарабатывают. Поэтому они не только продолжают завозить отходы на территорию области, но и расширяются. И у них хватает совести отправлять письма депутатскому корпусу, чтобы мы из областного бюджета выделили 3 млн грн на утилизацию мусора!».

На сегодняшний день проблема набирает серьезные обороты, и глава ОГА Дмитрий Живицкий собрал руководителей всех профильных структур Сумщины: экологов, полицию, прокуратуру, юристов, чтобы совместно найти решение по решению проблемы, сообщает сайт облсовета.

«Мы сегодня собрали на совещание профессиональных, компетентных людей. У какой структуры не хватает полномочий, чтобы решить эту ситуацию, она тянется почти год? - обратился Д.Живицкий к присутствующим. - Все руководители профильных управлений и служб, которые здесь собрались, не пойдут отсюда, пока не предоставят информацию, как с территории области вывезти эти вредные вещества. Государство вкладывает средства в развитие медицины, а фирма «Сумыполимербуд» собирает медицинские отходы из других регионов, и везет их в Сумскую область, потому что областные больницы уверяют, что работают только с лицензированными предприятиями. Вы понимаете, что мы - помойка для Украины?»

Дмитрий Живицкий обратился к присутствующим с вопросом: у кого есть механизм разрешения ситуации? Потому реакция за этот период вроде бы и была, а результата нет.

Присутствующие юристы предложили запретить действие предприятия с наложением ареста на имущество, а затем добиться от него утилизации вредных веществ.

Руководитель облгосадминистрации попросил в самое ближайшее время предоставить ему пошаговый алгоритм, какая служба чем должен заниматься. «Наша задача - уберечь жителей от опасных веществ. И мы с вами сделаем это», - подчеркнул Д.Живицкий.

Виктор Федорченко акцентировал внимание на персональной ответственности присутствующих на совещании руководителей. «У нас в области каждый 25-й житель имеет диагноз, связанный с онкологией. Поэтому мы должны не доклады делать, а включиться в работу, заставить «Сумыполимербуд» вывезти с территории отходы и запретить в дальнейшем заниматься подобной деятельностью. На самом деле, безвыходных ситуаций не бывает, если есть желание работать. А оно должно быть, потому что вы все понимаете, что здесь живете вы, здесь живут ваши дети и еще сотни тысяч людей, за жизни которых мы все несем ответственность».

Общество Медотходы
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