Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу и воскресенье, 12 и 13 июня, в Сумах ожидается неустойчивая погода.

В субботу, как и в воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем кратковременный дождь и гроза.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с (12 июня); 5-10 м/с (13 июня).

Местами шквалы 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут ночью 13-15 ° С тепла, днем - 21-23 ° С (12 июня); ночью 10-15 ° С тепла, днем - 20-25 ° С (13 июня).