Апелляционный суд отказал прокурору в изменении меры пресечения экс-директору ОАО «Сумского НВО»

По результатам апелляционного пересмотра, коллегия судей апелляционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции и отказал стороне обвинения в изменении меры пресечения на более строгую, а именно - круглосуточный домашний арест, поскольку следственный судья пришел к правильному выводу о целесообразности применения к лицу меры пресечения в виде личного обязательства, а решение суда принято с соблюдением требований уголовного процессуального закона Украины.
Мужчину подозревают в безосновательной невыплате заработной платы более чем за один месяц, что совершено умышленно руководителем предприятия (ч. 1 ст. 175 УК Украины) и в невыполнении судебного решения, совершенного должностным лицом (ч. 2 ст. 382 УК Украины). По версии органа предварительного расследования, в результате действий подозреваемого допущено невыплату заработной платы в сумме почти 100 млн грн и не выполнены более 4000 судебных решений по этому поводу.
Речь идет об бывшем гендиректоре предприятия Алексее Цимбале.
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