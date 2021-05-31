На Сумщине дали 12 лет за убийство жены Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 62-летнего мужчины, который лишил жизни жену.

Событие произошло 7 июня 2019 года в г. Кролевец. По данным следствия, женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, это разозлило ее мужа, он сначала избил ее, а затем душил веревкой. 64-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В суде мужчина вину свою отрицал и отказался давать показания. На основании собранных доказательств по приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве жены и приговорен к 12 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.