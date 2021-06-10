На Сумщине у наркодилеров изъяли 5 кило марихуаны Пресечена деятельность наркоторговцев, у которого изъято 5 кг особо опасного наркотического средства «каннабис».

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры прекращена деятельность мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, жителя г. Ахтырка задержали 9 июня во время сбыта соответствующему лицу двух пакетов с высушенными растениями конопли. В то же время во время санкционированного обыска по месту его жительства обнаружено и изъято 5 килограммов высушенных растений конопли, готовых к употреблению, которые мужчина хранил с целью сбыта.

В настоящее время наркоторговец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Деятельность лица прекращено Ахтырским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.