На Сумщине у наркодилеров изъяли 5 кило марихуаны

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры прекращена деятельность мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
По данным следствия, жителя г. Ахтырка задержали 9 июня во время сбыта соответствующему лицу двух пакетов с высушенными растениями конопли. В то же время во время санкционированного обыска по месту его жительства обнаружено и изъято 5 килограммов высушенных растений конопли, готовых к употреблению, которые мужчина хранил с целью сбыта.
В настоящее время наркоторговец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Деятельность лица прекращено Ахтырским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
9 июня в рамках проведения общегосударственной оперативно-профилактической полицейской операции «Мак-2021» сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП и Роменского районного отдела полиции...
Оперативники Глухова задокументировали преступную деятельность 22-летнего местного жителя, который занимался незаконным сбытом каннабиса....
В Сумах работники СИЗО обнаружили наркотическое вещество в посылке для осужденного....
На Сумщине будут судить трех участников организованной группы, которые в подпольной нарколаборатории изготавливали амфетамин в больших размерах....
На Сумщине начались оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «МАК-2021»....