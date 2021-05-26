Прокуратура обратилась к работникам «Сумского НПО», которым предприятие задолжало зарплату

По данным следствия, в настоящее время у предприятия существует задолженность перед минимум 4000 работниками. Однако в установленном законом порядке в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями о признании их потерпевшими обратилось менее 300 человек.
Привлечение лиц к уголовной ответственности по ст. 175 УК Украины возможно только в случае причинения вреда конкретному потерпевшему, а не коллективу работников или его части. Поэтому прокуратура обращается к лицам, в отношении которых у АО «Сумское НПО» существует задолженность в настоящее время, или которым не выплачивалась заработная плата более двух месяцев, и призываем обратиться в следственное управление ГУНП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 23 (следователь Москалик Александр Николаевич) в рабочие дни с 9 до 18 часов (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) с целью составления и подачи заявления о признании их потерпевшими, а также проведения необходимых следственных и процессуальных действий, или заявления об отказе от признания потерпевшим.
Добросовестность и организованность граждан, в отношении которых совершены противоправные действия, будет способствовать более быстрому расследованию уголовного производства, привлечению виновных лиц к ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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