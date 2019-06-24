Сумчане пробежали горный трейл в Карпатах 5-6 июня в Карпатах прошли 10-е соревнования «Карпатия трейл».

Организаторы предложили участникам несколько дистанций на выбор: от 11,7 км – Lite до 114 км – Crazy.

В соревнования приняли участие двое бегунов с Сумщины. Сумчанин Сергей Панченко занял 90-е место в категории «марафон», Евгений Суслин из Конотопа занял 38-е место на 76 км.