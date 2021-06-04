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Василь Хома: «Роботи з будівництва унікального дитячого садочку в 12 мікрорайоні Сум виконані на 75%»

У середу, 9 червня, голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома проінспектував хід будівництва дитячого садочка, який зводять в обласному центрі в рамках реалізації Національної програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво».

Проект цього дитячого садочку – ноу-хау сумських архітекторів. Наразі він є унікальним не лише на Сумщині, а й в Україні. Цей дошкільний дитячий заклад, який зводять з нуля, розрахований на 160 місць.

Під час будівництва застосовуються новітні енергозберігаючі технології та сучасні матеріали. «Родзинкою» садочку є унікальна система освітлення. На фасадах будуть встановлені вітражі та пристрої, щоб взимку сонячне світло максимально освітлювало та обігрівало приміщення, а влітку затінювало, щоб уникнути спеки.

Але це не всі переваги такої конструкції: проектанти зосередили увагу на максимальному збереженні здоров’я малюків. Природне освітлення гральних кімнат дасть можливість малечі розвиватися та навчатися, зберігаючи зір. Ще для майбутніх маленьких господарів будують басейн, ліфт та укладають теплу підлогу.

«Сьогодні ми побачили, що робітники суттєво пришвидшили хід будівельних робіт. Уже більше ніж на 90% виконані інженерні мережі, підведені електроенергія, вода, опалення. Зроблена також пожежна сигналізація, – розповів голова облдержадміністрації. – Ми перевірили  виконання робіт із укладання теплої підлоги. Знаю, що деякі сумчани писали у коментарях у Фейсбуці про те, що підлогу укладають з порушеннями. Оглянув особисто. Всі роботи ведуться згідно з проектом, технологічні процеси витримуються. Ми постійно комунікуємо як з міською владою, так і з підрядниками. Вирішуємо вчасно всі проблеми, щоб дитячий садочок запрацював якнайшвидше».

За словами керівника будівельної організації Миколи СІРОШТАНА, на будівництві задіяні близько 60 працівників, які працюють у півтори зміни. Поки проблем немає. Будівництво йде згідно з графіком робіт.

Так же уважно, як і влада, за ходом будівництва стежать місцеві жителі.

«Я з нетерпінням чекаю відкриття цього садочку, – розповідає мама маленької сумчанки  Тетяна. – Хоч донечці ще не має і рочку, планую вже цього тижня записуватися в чергу. Ви самі бачите, скільки у нас в мікрорайоні нових багатоповерхівок. Дуже багато маленьких дітей, яким не вистачає місць у дитячих садках. Тому, як ніхто, чекаю відкриття. Кожного дня на прогулянці дивимося з Меланкою, як працюють будівельники. Зранку і до самої темряви вони на об’єкті. І це радує».

Довідково. Загальний бюджет проєкту «Будівництво нового дитячого садка в Сумах», який реалізується в рамках програми «Велике будівництво»,– 58,8 млн грн. Кошти, заплановані на спорудження садочка та благоустрій території навколо, виділені з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, у 2021 році з державного бюджету виділено 21 млн грн.

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Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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