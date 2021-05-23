В Сумах Владимиру Лукьяненко сообщили еще об одном подозрении: невыплате 57 млн грн зарплаты работникам Безосновательная невыплата 57500000 грн заработной платы - подозревается бывший руководитель одного из крупнейших предприятий Сумщины.

Сумской областной прокуратурой 4 июня сообщено о подозрении бывшему генеральному директору открытого акционерного общества «Сумское научно-производственное объединение» по факту невыплаты 57,5 млн грн заработной платы работникам более чем за один месяц, грубом нарушении законодательства о труде, а также неисполнении решения суда и (ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 172 и ч. 2 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств, которые учитывались на расчетном счете предприятия, умышленно и безосновательно на протяжении 9 месяцев не выплачивал заработную плату работникам предприятия. Более того, работники даже не получали расчетные средства при увольнении. При этом предприятие за указанный период потратило на собственные нужды, в том числе на приобретение продуктов питания и алкогольных напитков, по меньшей мере 57,5 млн грн. В то же время решение суда о взыскании задолженности оставались невыполненными.

Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.