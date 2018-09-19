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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане собираются перекрывать ул. Прокофьева из-за дерибана земли в пользу «Федорченко»

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат сумского горсовета Владимир Чепик.

«Друзья! Разговор о коррупции в земельной сфере.

01.06.2020 года было отменено заседание земельной комиссии, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос изменения целевого назначения земельного участка коммунальной собственности по ул. Прокофьева.

Предлагается изменить общественную застройку на строительство многоквартирных жилых домов для фирмы «Федорченко».

Комиссию отменили, потому что не было достаточно депутатов от большинства мэра Лысенко, чтобы протянуть этот вопрос.

Вместо паркингов и зеленых зон на этом месте предлагают очередные многоэтажки для обогащения семьи Федорченко. Сейчас на этой земле фактически функционирует автостоянка.

UPD:

На депутатов нажали. Партийные боссы и личные обязательства взяли верх. 02.06.2021 все же комиссия проголосовала за вынесение на сессию 30.06.2021.

Люди собираются перекрывать ул. Прокофьева, чтобы отстоять свое право на комфортную жизнь.

Обращаюсь к депутатам, которые служат частному застройщику и к мэру Александр Лысенко. Опомнитесь. Зачем Вы сами создаете ситуации, которые заставляют людей к акциям прямого действия», - написал депутат.

Общество Земельный дерибан Компания Федорченко
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