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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:58564

Сумские депутаты отдали несколько участков фирме «Федорченко»

Сегодня, 29 сентября, во время сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за выделение земли ООО «СПКК «Федорченко».

Одно из решений касалось разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в связи с изменением его целевого назначения по адресу: г. Сумы, ул. Криничная, 2 а, площадью 0,4544 га, второе - утверждения проекта землеустройства по отводу земельного участка в связи с изменением его целевого назначения и внесении изменений в договор аренды земельного участка, заключенного с ООО «СПКК «Федорченко» на перекрестке ул. Чорновола и Первомайская площадью 0,47 га.

Оба были поддержаны депутатами. При этом никто не высказывался по этому поводу, хотя раньше депутаты от «Европейской солидарности» активно протестовали против таких выделений. Однако теперь, похоже, они активно поддерживают все начинания фирмы главы облсовета Виктора Федорченко, с фракцией которого «Слуга народа» в горсовете они объединились против мэра Сум Александра Лысенко.

Политика Выделение земли Компания Федорченко
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