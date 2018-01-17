Сумской горсовет не смог отменить свое решение о передаче земли «Федорченко»

Та самая недвижимость
Этот проект подготовил депутат Владимир Чепик, который показал депутатам, за что они проголосовали в марте, когда дали разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка фирме главы Сумского облсовета Виктору Федорченко.
По его словам, фирма зарегистрировала у лебединского регистратора право на надвижимость на этом участке, которой оказались деревянный туалет и строительный вагончик. В этом месте согласно плану, который разрабатывал проектант, должна была быть детская площадка и рекреационная зона. Однако теперь там планируется постройка многотажных домов.
Однако депутаты не прислушались к его доводам, дав всего 16 голосов «за» (необходимо для принятия решения минимум 22).
Депутат Сумского горсовета Анатолий Сагач считает, что компания «Федорченко» незаконно отжимает землю у жителей....
Состоялись земельные торги по продаже права аренды земельного участка, размещенной по ул. В. Черновола - ул. Первомайская....
17 сентября судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Ольга Котенко зачитала резолютивную часть решения по иску компании «Федорченко» к депутату...
Согласно сообщению о несчастном случае, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла на объекте строительства ООО «СПК «Федорченко»...
Сумским окружным административным судом удовлетворен иск прокуратуры и отменено решение Сумского исполнительного комитета, согласно которому СПКК «Федорченко» была безосновательно освобождена... 2