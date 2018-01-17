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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:21225

Сумской горсовет не смог отменить свое решение о передаче земли «Федорченко»

Сегодня, 12 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты рассматривали проект решения «Об отмене решения Сумского городского совета от 24.03.2021 года № 794-МР «О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, ул. Криничная, 2, ориентировочной площадью не более 0,1939 га».

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Этот проект подготовил депутат Владимир Чепик, который показал депутатам, за что они проголосовали в марте, когда дали разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка фирме главы Сумского облсовета Виктору Федорченко.

По его словам, фирма зарегистрировала у лебединского регистратора право на надвижимость на этом участке, которой оказались деревянный туалет и строительный вагончик. В этом месте согласно плану, который разрабатывал проектант, должна была быть детская площадка и рекреационная зона. Однако теперь там планируется постройка многотажных домов.

Однако депутаты не прислушались к его доводам, дав всего 16 голосов «за» (необходимо для принятия решения минимум 22).

Общество Компания Федорченко
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