Сумской депутат заявил о строительном беспределе «Федорченко» (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской журналист Михаил Курочкин.
«Строительный беспредел в Сумах. Часть 2
На место оперативно прибыл депутат Сумского горсовета Анатолий Сагач. Спасибо! Он фактически подтверждает, что речь идет о САМОЗАХВАТЕ.
Жильцы домов оперативно собираются сегодня, собираю подписи.
Напомню, что компания «Федорченко» вместо детской площадки собирается сделать парковку. Для многих не секрет, что место на парковке для жильцов стоит красивую денежку. Нормально за счет детей?», - написал он.
Состоялись земельные торги по продаже права аренды земельного участка, размещенной по ул. В. Черновола - ул. Первомайская....
17 сентября судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Ольга Котенко зачитала резолютивную часть решения по иску компании «Федорченко» к депутату...
Согласно сообщению о несчастном случае, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла на объекте строительства ООО «СПК «Федорченко»...
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