Сумской депутат заявил о строительном беспределе «Федорченко» (видео) Депутат Сумского горсовета Анатолий Сагач считает, что компания «Федорченко» незаконно отжимает землю у жителей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской журналист Михаил Курочкин.

«Строительный беспредел в Сумах. Часть 2

На место оперативно прибыл депутат Сумского горсовета Анатолий Сагач. Спасибо! Он фактически подтверждает, что речь идет о САМОЗАХВАТЕ.

Жильцы домов оперативно собираются сегодня, собираю подписи.

Напомню, что компания «Федорченко» вместо детской площадки собирается сделать парковку. Для многих не секрет, что место на парковке для жильцов стоит красивую денежку. Нормально за счет детей?», - написал он.