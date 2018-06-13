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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:10778

В Сумах «Федорченко» хочет получить очередной участок коммунальной земли под многоквартирные дома

Сегодня, 1 июня, депутаты земельной комиссии рассмотрят вопрос о начале передачи последнего земельного участка массива, на перекрестке ул. Криничная и ул. Прокофьева, под размещение очередных многоквартирных домов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«На этот раз изменяют целевое назначение земельного участка с общественной застройки на многоквартирную. Опять вместо паркомест, зеленых зон и площадок для отдыха жители получают очередные жилые дома вплотную к своим балконам.

Напомню, что в этом жилом массиве люди пытаются отстоять свое право на комфортную жизнь. Вместе с тем депутаты не слышат людей, а тенденциозно помогают семье Федорченко…

Непонятный «турборежим» в действии.

Право собственности оформлено 25.05.2021 (вторник), заявление на изменение целевого назначения земельного участка подано 28.05.2021 (пятница), а уже 31.05.2021 (понедельник) рассмотрение заявления включено в дополнительные вопросы повестки дня земельной комиссии.

Обычные предприниматели о таком только мечтают.

Убежден, что главная «Инвест-няня» этого проекта сидит в кабинете главы областного совета.

К сожалению, депутатов земельной комиссии при рассмотрении вопросов «Федорченко» не интересует законность, рациональность и мнение избирателей№», - написал он.

Напомним: в облсовете уже оформилась коалиция с участием фракций партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность». В горсовете фракции пока воюют…

Общество Компания Федорченко
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