В Сумах «Федорченко» хочет получить очередной участок коммунальной земли под многоквартирные дома

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.
«На этот раз изменяют целевое назначение земельного участка с общественной застройки на многоквартирную. Опять вместо паркомест, зеленых зон и площадок для отдыха жители получают очередные жилые дома вплотную к своим балконам.
Напомню, что в этом жилом массиве люди пытаются отстоять свое право на комфортную жизнь. Вместе с тем депутаты не слышат людей, а тенденциозно помогают семье Федорченко…
Непонятный «турборежим» в действии.
Право собственности оформлено 25.05.2021 (вторник), заявление на изменение целевого назначения земельного участка подано 28.05.2021 (пятница), а уже 31.05.2021 (понедельник) рассмотрение заявления включено в дополнительные вопросы повестки дня земельной комиссии.
Обычные предприниматели о таком только мечтают.
Убежден, что главная «Инвест-няня» этого проекта сидит в кабинете главы областного совета.
К сожалению, депутатов земельной комиссии при рассмотрении вопросов «Федорченко» не интересует законность, рациональность и мнение избирателей№», - написал он.
Напомним: в облсовете уже оформилась коалиция с участием фракций партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность». В горсовете фракции пока воюют…
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