Сумщині намалювали логотип до 30-річчя незалежності України До 30-ї річниці незалежності України створили концепцію єдиної візуальної символіки.

Відбулася презентація концепції єдиної візуальної символіки, що була розроблена до 30-ї річниці Незалежності України за координацією Міністерства культури та інформаційної політики. В її основі покладена ідея бачення Незалежності як мрії, досягнення якої прагнули багато поколінь українців.

Графічна візуалізація комплексу образів реалізована у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів. Квітка – образ, що розкриває ідею держави. «Ти у мене єдина» – основний лейтмотив всього проекту. Це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки, Незалежності, нації. Айдентика розроблена креативною агенцією «Провід».

Наразі виготовлено інформаційні продукти, що містять описи, дизайн-макети, експозиційні макети, логотипи, графічно-шрифтові частини зображень, зображення візуальної системи, використання логотипів.

Передбачено, що Сумська область, як і решта областей України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів регіону, а також квіти-символи сфер діяльності, як то: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво. Додатково передбачена спрощена форма логотипу для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипах.