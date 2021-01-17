В Ахтырке хотят поднять тарифы на отопление

Прогнозируемый уровень расчетных тарифов на тепловую энергию составляет:
|
установленные тарифы
|
проект тарифов
|
Отклонение, %
|
Тариф на тепловую энергию для населения, грн / Гкал
|
2179,60
|
2594.02
|
19,0%
|
Тариф на тепловую энергию для бюджетных учреждений, грн / Гкал)
|
2201,89
|
2635,09
|
19,7%
|
Тариф на тепловую энергию для других потребителей, грн / Гкал
|
2200,19
|
2632,02
|
19,6%
ООО «БРОКЭНЕРГИЯ» 31.05.2021 года предоставила Исполнительному комитету Ахтырского городского совета заявление об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, а также предоставило расчеты и материалы для установления тарифов.
Обоснование причин смену тарифа, общий размер тарифа и его структуры размещен на официальном сайте ООО «БРОКЕНЕРГИЯ» (Ахтырская ТЭЦ).
Замечания и предложения по существу вопроса предоставляются по электронной почте ohtirskatec@gmail.com или по адресу: 42700 г. Ахтырка, ул. Снайпера, 13.
Замечания и предложения принимаются в течение 10 календарных дней со дня опубликования данного объявления.
Для регистрации предложений (замечаний) просим указывать фамилию, имя и отчество лица (для юридических лиц - полное наименование), которые подала, и ее контактные данные для осуществления обратной связи, пишет Ахтырский городской портал.
Сегодня, 26 мая, в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета было проведено открытое обсуждение вопроса установления тарифов на...
Шосткинское КП «ПУВКГ «Водоканал» на официальном сайте Шосткинского городского совета обнародовало намерение увеличить тарифы на коммунальные услуги....
Сумской исполком повысил тарифы на проезд в маршрутках до 7 грн....
Буквально за несколько часов сумчане собрали необходимое число подписей под петицией против повышения стоимости проезда в маршрутках....
На сайте Сумского горсовета опубликованы проекты решений «Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего...