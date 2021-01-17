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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке хотят поднять тарифы на отопление

ООО «БРОКЭНЕРГИЯ» сообщила о намерении осуществить установление тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услугу по снабжению тепловой энергии для категорий потребителей «население», «учреждения», «прочие потребители» на отопительный период 2021 – 2022 годов.

Прогнозируемый уровень расчетных тарифов на тепловую энергию составляет:

установленные тарифы

проект тарифов

Отклонение, %

Тариф на тепловую энергию для населения, грн / Гкал

2179,60

2594.02

19,0%

Тариф на тепловую энергию для бюджетных учреждений, грн / Гкал)

2201,89

2635,09

19,7%

Тариф на тепловую энергию для других потребителей, грн / Гкал

2200,19

2632,02

19,6%

ООО «БРОКЭНЕРГИЯ» 31.05.2021 года предоставила Исполнительному комитету Ахтырского городского совета заявление об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, а также предоставило расчеты и материалы для установления тарифов.

Обоснование причин смену тарифа, общий размер тарифа и его структуры размещен на официальном сайте ООО «БРОКЕНЕРГИЯ» (Ахтырская ТЭЦ).

Замечания и предложения по существу вопроса предоставляются по электронной почте ohtirskatec@gmail.com или по адресу: 42700 г. Ахтырка, ул. Снайпера, 13.

Замечания и предложения принимаются в течение 10 календарных дней со дня опубликования данного объявления.

Для регистрации предложений (замечаний) просим указывать фамилию, имя и отчество лица (для юридических лиц - полное наименование), которые подала, и ее контактные данные для осуществления обратной связи, пишет Ахтырский городской портал.

Экономика Повышение тарифов Тарифы на отопление
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