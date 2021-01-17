В Ахтырке хотят поднять тарифы на отопление ООО «БРОКЭНЕРГИЯ» сообщила о намерении осуществить установление тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услугу по снабжению тепловой энергии для категорий потребителей «население», «учреждения», «прочие потребители» на отопительный период 2021 – 2022 годов.

Прогнозируемый уровень расчетных тарифов на тепловую энергию составляет:

установленные тарифы проект тарифов Отклонение, % Тариф на тепловую энергию для населения, грн / Гкал 2179,60 2594.02 19,0% Тариф на тепловую энергию для бюджетных учреждений, грн / Гкал) 2201,89 2635,09 19,7% Тариф на тепловую энергию для других потребителей, грн / Гкал 2200,19 2632,02 19,6%

ООО «БРОКЭНЕРГИЯ» 31.05.2021 года предоставила Исполнительному комитету Ахтырского городского совета заявление об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, а также предоставило расчеты и материалы для установления тарифов.

Обоснование причин смену тарифа, общий размер тарифа и его структуры размещен на официальном сайте ООО «БРОКЕНЕРГИЯ» (Ахтырская ТЭЦ).

Замечания и предложения по существу вопроса предоставляются по электронной почте ohtirskatec@gmail.com или по адресу: 42700 г. Ахтырка, ул. Снайпера, 13.

Замечания и предложения принимаются в течение 10 календарных дней со дня опубликования данного объявления.

Для регистрации предложений (замечаний) просим указывать фамилию, имя и отчество лица (для юридических лиц - полное наименование), которые подала, и ее контактные данные для осуществления обратной связи, пишет Ахтырский городской портал.