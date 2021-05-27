Василь Хома: Велике будівництво на Сумщині триває - ремонтуємо місцеві дороги За словами голови Сумської облдержадміністрації, в області розпочато поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191605 Тростянець – Мащанка та дороги Т -19-18 «Краснопілля – КПП «Покровка»

«Поряд з державними дорогами в рамках програми Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО «Велике будівництво» в області ремонтуються місцеві дороги. Для ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у Сумській області на 2021 рік було виділено коштів субвенції з державного бюджету в сумі 707,9 млн гривень та залишок не використаних коштів у 2020 році в сумі 18,8 млн гривень, – розповів Василь Хома. – Зокрема, в цьому році кошти субвенції з державного бюджету спрямовані на ремонт 32 об’єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення в сумі 452,3 млн гривень; ремонт 24 об’єктів вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сумської області в сумі 113,9 млн гривень тощо».

Наразі здійснюється поточний середній ремонт на 5 автомобільних дорога. Серед них – дороги О 191605 Тростянець – Мащанка та Т-19-18 «Краснопілля – КПП «Покровка»

«Нарешті «Велике Будівництво» допоможе нам з розбудовою наших місцевих доріг, - розповідає жителька Краснопілля Галина Петрівна. – Ось, наприклад, дорога по вулиці Вокзальна, яку, нарешті, завдяки Зеленському, почали ремонтувати. Це ж центр нашого Краснопілля. А які там вибоїни, просто жах! Тому я, як і усі мешканці, дуже чекаю, на цей ремонт та нову дорогу»

«Завдяки програмі Президента Зеленського «Велике будівництво» розбудовує транспортну інфраструктуру у самих віддалених куточках Сумщини, - зазначає голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома. Особливо ми звертаємо увагу на ті шляхи, які ведуть до лікарень, амбулаторій, шкіл. Адже розуміємо, що це добробут жителів області, їх комфорт і безпека».

За його словами, реалізація цього проєкту – ремонту дороги у Краснопільскої громаді, відбувається за сприяння народного депутата України Ігора Васильева.

Керівництво Краснопільської громади звертає увагу, що під час проведення ремонтних робіт рух автотранспорту в місці їх виконання буде частково обмежено та просить жителів громади віднестись до цього з розумінням.

До речі, такі масштабні роботи киплять по всій Україні. Отже, жителі всіх регіонів скоро зможуть насолодитися оновленими дорогами та мостами. Тому що всі ремонти – частина одного масштабного проекту розбудови інфраструктури європейського класу, що проходить за дорученням президента Зеленського по всій країні.