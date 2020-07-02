На Сумщине на ремонте УВК украли 150 тыс. грн На Сумщине будут судить директора предприятия за завладение бюджетными средствами во время реконструкции школы.

Сумской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которая во время ремонта учебно-воспитательного комплекса завладела почти 150 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов, а затем легализовала их (ч. 2 ст. 191, ч . 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году между отделом образования, молодежи и спорта Николаевского сельского совета Сумского района и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о реконструкции фасада здания учебно-воспитательного комплекса. После завершения работ директор общества внесла заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, использованных при этом материалах и их стоимости. На основании составленных и заверенных актов выполненных работ на счет общества перечислено 1,7 млн грн. При этом комплексной судебной строительно-технической экспертизой установлено завышение выполненных ремонтно-строительных работ почти на 150 тыс. грн.

Полученные преступным путем средства директор ООО использовала в своей хозяйственной деятельности.

Противоправные действия подозреваемой разоблачены следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.