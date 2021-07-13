На Сумщине украли 270 тыс. грн на обустройстве системы снабжения кислорода Сумской областной прокуратурой утвержден и 29 октября 2021 года направлен в суд обвинительный акт в отношении к настоящему времени уже бывшего директора общества с ограниченной ответственностью, который путем подделки документов завладел средствами, выделенными на систему снабжения кислорода (ч. 2 и ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Также будут судить физическое лицо-предпринимателя, которое ненадлежаще выполняя свои обязанности, не обеспечило технический надзор за объектом (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в декабре 2020 года между указанным обществом и одним из медицинских учреждений в г. Лебедин заключен договор на устройство системы снабжения кислорода. Такая необходимость была обусловлена увеличением количества больных COVID-19, нуждавшихся в кислородной терапии. Согласно условиям договора, на счет общества заказчик перечислил 594 тыс. грн. Однако согласно заключению экспертов, фактически выполненные работы не соответствуют объемам, указанным в официальной документации. Стоимость завышения составляет около 250 тыс. грн. Более того, выполняя аналогичные работы в другом медицинском учреждении в г. Сумы директор общества завысил их объем на 20 тыс. грн.

Вместе с тем, физическое лицо-предприниматель, выполняя полномочия инженера технического надзора, не обеспечило контроль объемов и качества выполнения работ на объектах в г. Лебедин, заверив их своей подписью.

Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.