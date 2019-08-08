В Шостке полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по факту повреждения имущества информационного агентства Сегодня ночью неизвестный разбил окна офисного помещения информационного агентства и бросил внутрь неизвестное вещество.

Утром, придя на работу, сотрудники агентства обнаружили поврежденные окна и дым в помещении. Они сразу сообщили об этом в полицию.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства совершенного преступления.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями этого события, или владеют какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67 или по телефону (050) 327-91-48 или на специальную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Речь идет об ИА «Північ-Медіа», которое расположено по адресу ул. Свободы, 51, то есть совсем недалеко от полиции.