На Сумщине хотят отремонтировать школу за 48 млн грн

Департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации объявил тендерную закупку на капитальный ремонт (термомодернизацию) Ямпольской общеобразовательной школы I-III ступеней №2 с утеплением стен и заменой оконных и дверных блоков. Ожидаемая стоимость работ составила – 48 023 191,00 гривен.
Кроме вышеупомянутых работ, подрядчик должен обновить водопровод, канализацию, обустроить тротуары, беговую дорожку, установить универсальную спортивную площадку и покрытие на детской зоне.
Аукцион стартует 24 января.
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