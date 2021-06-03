На Сумщине хотят отремонтировать школу за 48 млн грн В Сумской ОГА объявили тендер на капремонт Ямпольской школы на 48 млн грн.

Департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации объявил тендерную закупку на капитальный ремонт (термомодернизацию) Ямпольской общеобразовательной школы I-III ступеней №2 с утеплением стен и заменой оконных и дверных блоков. Ожидаемая стоимость работ составила – 48 023 191,00 гривен. Кроме вышеупомянутых работ, подрядчик должен обновить водопровод, канализацию, обустроить тротуары, беговую дорожку, установить универсальную спортивную площадку и покрытие на детской зоне. Аукцион стартует 24 января.