На Сумщине за пару месяцев освоили 12 млн грн на капремонте школы Продолжается капитальный ремонт (термомодернизация) Камышанской общеобразовательной школы I-III ступеней в с. Камыши Ахтырского района.

Это опорное заведение громады, где учится 215 детей, поэтому оно было избрано в рамках программы «Большое строительство».

Общая сметная стоимость строительных работ на сегодня составляет 40,4 млн грн. Финансирование объекта осуществляется за счет субвенции на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы и средств местного бюджета. Строительные работы были начаты в декабре 2021 года. В настоящее время освоены средства налогоплательщиков на сумму 12,1 млн грн, из них 10,9 – государственный бюджет и 1,2 млн – местный бюджет.

«Помещению школы уже 40 лет. За это время она ни разу не ремонтировалась капитально. Сейчас на этом объекте производится утепление фасада, фундамента, кровли, замена канализации, электросетей, теплоснабжение, внутренние работы. Также после ремонта планируем закупить новую мебель для опорного заведения, – говорил сельский голова Сергей Павленко.

Готовность объекта на сегодня составляет 45%. Окончание строительных работ на объекте планируется в декабре 2022 года, сообщается на сайте ОГА.