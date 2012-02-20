В Сумах мать написала отказ от 14-месячного ребенка Об этом в Фейсбуке сообщила сумчанка Евгения Кузнецова.

«Брошенный ребенок... Да, к сожалению, и такое бывает... В отделении онкогематологии сейчас находится мальчик Даня. Ему 1,2 годика... Но он очень мелкий, выглядит месяцев на семь, как на мой взгляд. Персонал отделения со всей душой и материнской лаской ухаживают за ним, при этом находясь на работе и выполняя свои обязанности. Сейчас ведётся срочный сбор для помощи этому ребенку. Он нуждается в одежде, подгузниках и прочих средствах гигиены. Так как его родная мать написала отказ, то его в скором времени будут переводить в дом малютки. Ребенок здоров, просто очень истощен... Если у кого-то есть желание помочь, пишите в личные сообщения Алле или Марии... Я верю, что всё будет у этого крошки хорошо...», - написала сумчанка.