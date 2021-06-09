По данным следствия, указанное общество, в соответствии с заключенным в 2018 году с отделом образования договора, выполняло капитальный ремонт и реставрацию крыши главного корпуса Вильшанской общеобразовательной школы. Достоверно зная о фактическом объеме выполненных работ, директор общества внес в официальные документы ложные сведения. В частности, завысил объем выполненных работ и стоимость использованных материалов. Согласно заключению экспертизы, таким образом директор общества завладел бюджетными средствами в размере почти 180 тыс. грн. Полученные преступным путем средства директор общества использовал в своей хозяйственной деятельности.
Досудебное расследование проведено следователями Роменского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Завладение почти 250 тыс. грн при устройстве системы снабжения кислорода в период пандемии - в Сумской подозреваются два человека....
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Роменской окружной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, который путем служебной подделки...
Полицейские сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из государственных предприятий, которое относится к сфере деятельности государственной службы Украины по вопросам...
Конотопской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который при выполнении...
На скамье подсудимых оказалась предпринимательница, которая завладела средствами во время ремонта школы....