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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:02538

На Сумщине украли 180 тыс. грн на ремонте школы

Роменской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который путем служебной подделки завладел бюджетными средствами при ремонте школы, а затем легализовал их (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, указанное общество, в соответствии с заключенным в 2018 году с отделом образования договора, выполняло капитальный ремонт и реставрацию крыши главного корпуса Вильшанской общеобразовательной школы. Достоверно зная о фактическом объеме выполненных работ, директор общества внес в официальные документы ложные сведения. В частности, завысил объем выполненных работ и стоимость использованных материалов. Согласно заключению экспертизы, таким образом директор общества завладел бюджетными средствами в размере почти 180 тыс. грн. Полученные преступным путем средства директор общества использовал в своей хозяйственной деятельности.

Досудебное расследование проведено следователями Роменского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досуг Завладение Ремонт школы
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