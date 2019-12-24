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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:54392

В Сумах старый кирпичный забор превратили в яркую картину

На выходных, в рамках «Ночи музеев», в Сумах появился новый мурал.

Об этом сообщается на странице «Нашей галереи» на Псельской в Фейсбуке.

«В солнечный майский день прихожане римско-католической церкви Благовещения Пресвятой Девы Марии, волонтеры, художники и люди, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, взяли в руки кисти, получили краски и превратили старый кирпичный забор в яркую картину. Люди, которые пришли в церковь за помощью, долго колебались, не решались принять участие, смотрели со стороны. Затем наиболее решительные стали обсуждать, помогать. На каких-то несколько часов они стали частью активного общества, они присоединились к творческому труду, они изменили вид местности возле церкви к лучшему. Бывший художник улучшил композицию, бывший маляр объяснил технологию нанесения красок. Пусть на несколько часов, но они стали такими же активными гражданами, как и социально защищенные люди.

Партиципативные художественные практики - это не только творчество, которое проявляется в муралах. Это инструмент социальной интеграции, инклюзии, ведь над общим делом работают люди разных происхождений, социальных статусов, возможностей. Это способ заявить о себе, о своем существовании, о своих идеях, мечтах, стремлениях.

Теперь на тихой улочке Псельская у костела есть новая картина. Прохожие делают фотографии, местные жители с интересом рассматривают, а кто-то, о ком ничего не знают горожане, подумает: «На этом рисунке то, что хотел нарисовать Я».

Общество Костел Мурал Наша галерея
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