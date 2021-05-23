Сумские студенты вышли в финал чемпионата Украины среди вузов

Сегодня, 28 мая, в финале зональных соревнований сумские «педагоги» встречались с командой Киевского университета им. Б.Гринченко. Основное время завершилось в ничью 2:2, а по пенальти выиграл СумГПУ им. А.С.Макаренко.
Таким образом сумские «педагоги» вышли в финал турнира.
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