Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:52220

Сумские студенты вышли в финал чемпионата Украины среди вузов

В Сумах завершились зональные отборочные соревнования чемпионата Украины по футболу среди команд вузов.

Сегодня, 28 мая, в финале зональных соревнований сумские «педагоги» встречались с командой Киевского университета им. Б.Гринченко. Основное время завершилось в ничью 2:2, а по пенальти выиграл СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Таким образом сумские «педагоги» вышли в финал турнира.

Спорт Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Стали известны полуфинальные пары Кубка Сумщины
Сегодня 19:28

Стали известны полуфинальные пары Кубка Сумщины

28 мая состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумской области по футболу....

В Сумах играли «Будущие звезды»
Сегодня 12:52

В Сумах играли «Будущие звезды»

24-27 мая в Сумах проходил футбольный турнир «Будущие звезды» среди спортсменов 2011 г.р....

В Сумах на футбольном поле встретились студенты
Сегодня 10:30

В Сумах на футбольном поле встретились студенты

В Сумах проходят зональные отборочные соревнования чемпионата Украины среди команд высших учебных заведений....

Липоводолинский «Альянс» обыграл «Прикарпатье»
26.05.2021 19:56

Липоводолинский «Альянс» обыграл «Прикарпатье»

Сегодня, 26 мая, в сумах прошел матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....

Сегодня в Сумах «Альянс» примет «Прикарпатье»: на «Юбилейном» ждут зрителей (трансляция)
26.05.2021 08:24

Сегодня в Сумах «Альянс» примет «Прикарпатье»: на «Юбилейном» ждут зрителей (трансляция)

Сегодня, 26 мая, в Сумах на стадионе «Юбилейный» пройдет матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге. Начало...

Новости

Фестиваль у Підопригорах планують провести цього літа
Сегодня 19:04
На Сумщине 98 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)
Сегодня 08:56
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
26.05.2021 08:30
На Сумщине в ДТП пострадал водитель BMW
Сегодня 20:17
Сумские студенты вышли в финал чемпионата Украины среди вузов
Сегодня 19:52
Стали известны полуфинальные пары Кубка Сумщины
Сегодня 19:28
На Сумщине будут судить афериста-гастролера
Сегодня 17:56
В Сумах полиция устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего
Сегодня 17:49
В Сумах хотят ввести комендантский час
Сегодня 17:39
На выходных на Сумщине будет дождливо
Сегодня 17:30
Две студентки с Сумщины будут получать академической стипендии Кабмина
Сегодня 16:54
У Сумах вшанували пам’ять Романа Атаманюка
Сегодня 16:46
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.