Сумские студенты вышли в финал чемпионата Украины среди вузов В Сумах завершились зональные отборочные соревнования чемпионата Украины по футболу среди команд вузов.

Сегодня, 28 мая, в финале зональных соревнований сумские «педагоги» встречались с командой Киевского университета им. Б.Гринченко. Основное время завершилось в ничью 2:2, а по пенальти выиграл СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Таким образом сумские «педагоги» вышли в финал турнира.