На Сумщине в ДТП пострадал водитель BMW Полиция Конотопского района устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался водитель.

Происшествие произошло сегодня, 28 мая, около 17:00 часов в селе Слобода, что на Бурынщине.

Как предварительно установили работники полиции, 24-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Opel Vectra», допустил столкновение с автомобилем «BMW X3».

В результате столкновения 41-летний водитель автомобиля «BMW» получил телесные повреждения и был госпитализирован в Конотопскую центральную больницу.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.