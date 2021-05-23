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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:17209

На Сумщине в ДТП пострадал водитель BMW

Полиция Конотопского района устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался водитель.

Происшествие произошло сегодня, 28 мая, около 17:00 часов в селе Слобода, что на Бурынщине.

Как предварительно установили работники полиции, 24-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Opel Vectra», допустил столкновение с автомобилем «BMW X3».

В результате столкновения 41-летний водитель автомобиля «BMW» получил телесные повреждения и был госпитализирован в Конотопскую центральную больницу.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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