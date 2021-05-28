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Сегодня 19:04168

Фестиваль у Підопригорах планують провести цього літа

Раз на рік селище Підопригори на Лебеденщині стає справжнім туристичним магнітом.

До дня прапору і Дня незалежності України фестиваль збирає десятки тисяч глядачів з різних куточків країни. Гостей радують зірки української естради та місцеві виконавці. На мальовничій місцині панують пісні, гумор і драйв. Дитячі майданчики, фотозони, конкурс вишиванок, найсмачніший у світі борщ, дружнє спілкування і гімн України, який співають понад 150 тисяч людей одночасно.

"Фестиваль в Підопригорах – найочікуваніша подія літа, яка обов'язково відбудеться! - говорить народний депутат України Тетяна Рябуха, - результатом розгляду мого депутатського звернення до Міністерства культури стало включення щорічного фестивалю в с. Підопригори до проекту плану заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України".

Доки національний оргкомітет працює над формуванням остаточного плану загальнодержавних заходів, народний депутат надала до Сумської обласної ради пропозиції щодо прийняття рішення про утворення обласного оргкомітету з підготовки та проведенню фестивалю в с. Підопригори в рамках святкування Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України.

Политика
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