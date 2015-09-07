У Сумах вшанували пам’ять Романа Атаманюка

Вклонитися пам’яті бійця добровольчого батальйону «Айдар» на Алею Героїв прийшли рідні, близькі Романа, його друзі, чиновники мерії.
Жага до справедливості, принципи моралі й честі, а найголовніше – жертовність і незламність стали прикладом справжньої непідробної любові до своєї країни й співвітчизників, наголосив очільник громади. Керманич міста закликав присутніх берегти в серці згадку про лицаря сьогодення й взірця для наслідування.
«Він був одним із тих, хто знайшов в собі сміливість і одразу після Майдану пішов на війну боронити кордон рідної землі, коли там тривала чи не найзапекліша боротьба, а небо здригалось від кількості загиблих українців. Його єдиною надійною зброєю був патріотизм, адже, на жаль, тоді армія не була настільки оснащеною та готовою як нині. Я не хочу применшувати сміливість тих хлопців, які зараз воюють на Сході України, але перед тими, хто пішли першими, – ми в невідплатному боргу. Вічна слава, подяка та пам’ять!» – сказав мер Сум Олександр Лисенко.
Біля могили Романа Атаманюка представник духовенства відправив молебень, а присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника.
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