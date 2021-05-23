Валерий Волков: «Дорога - это жизнь села» На автодороге местного значения Корольки - Скуносово Путивльской громады начался текущий ремонт 3 километров дорожного покрытия. Фактически, это строительство новой дороги, ведь старая была разбита вдребезги.

Произошло это благодаря объединению усилий депутатов областного совета от партии «НАШ КРАЙ», местной громады, кооператива «Ярославна» и поддержке руководства области.

«Развитие сельских территорий - это приоритет партии «НАШ КРАЙ». Для села дорога - это жизнь. Это рабочие места. Без дороги это не деревня, это хутор», - отмечает Валерий Волков, председатель фракции партии «НАШ КРАЙ» в Сумском областном совете, директор кооператива «Ярославна».

Дорогу не ремонтировали с момента строительства. Разрушенное покрытие, многочисленные ямы и выбоины - это обычная картина для сельских жителей. Местные жители фактически были отрезаны от центра общины. А это и проблемы с оформлением документов, предоставлением экстренной медицинской помощи и посещением детьми школы.

«Благодаря командной работе депутатов нашей громады, депутатов областного совета и поддержке лидера «НАШЕГО КРАЯ» Андрея Деркача наша громада получит в этом году значительные средства на ремонт дорог. Это первая дорога, которую ремонтируют. А в планах ремонтные работы будут длиться три квартала этого года», - говорит Константин Гаврильчук, голова Путивльской громады.