Лента

admin
admin
Сегодня 15:49244

Валерий Волков: «Дорога - это жизнь села»

На автодороге местного значения Корольки - Скуносово Путивльской громады начался текущий ремонт 3 километров дорожного покрытия. Фактически, это строительство новой дороги, ведь старая была разбита вдребезги.

Произошло это благодаря объединению усилий депутатов областного совета от партии «НАШ КРАЙ», местной громады, кооператива «Ярославна» и поддержке руководства области.

 

«Развитие сельских территорий - это приоритет партии «НАШ КРАЙ». Для села дорога - это жизнь. Это рабочие места. Без дороги это не деревня, это хутор», - отмечает Валерий Волков, председатель фракции партии «НАШ КРАЙ» в Сумском областном совете, директор кооператива «Ярославна».

Дорогу не ремонтировали с момента строительства. Разрушенное покрытие, многочисленные ямы и выбоины - это обычная картина для сельских жителей. Местные жители фактически были отрезаны от центра общины. А это и проблемы с оформлением документов, предоставлением экстренной медицинской помощи и посещением детьми школы. 

 «Благодаря командной работе депутатов нашей громады, депутатов областного совета и поддержке лидера «НАШЕГО КРАЯ» Андрея Деркача наша громада получит в этом году значительные средства на ремонт дорог. Это первая дорога, которую ремонтируют. А в планах ремонтные работы будут длиться три квартала этого года», - говорит Константин Гаврильчук, голова Путивльской громады. 

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 98 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)
Сегодня 08:56
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
26.05.2021 08:30
В Сумах полиция устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего
Сегодня 17:49
В Сумах хотят ввести комендантский час
Сегодня 17:39
Две студентки с Сумщины будут получать академической стипендии Кабмина
Сегодня 16:54
У Сумах вшанували пам’ять Романа Атаманюка
Сегодня 16:46
В Сумах, ожидая транспорт, люди сидят вместо лавочки на урне
Сегодня 16:33
Як у Сумах відзначатимуть День захисту дітей
Сегодня 16:15
Валерий Волков: «Дорога - это жизнь села»
Сегодня 15:49
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 15:40
На Сумщине произошло лобовое столкновение
Сегодня 15:31
У Сумах відбудеться свято «Майбутнє творити молодим»
Сегодня 15:00
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.