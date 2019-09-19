Кому в Сумах и Саду отключат газ? В понедельник, 31 мая, работники АО «Сумыгаз» будут проводить реконструкцию на газопроводе высокого давления.

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа по адресам:

- ул. Роменская, 110; проезд Гаевой в г. Сумы;

- ул. Аграрная, Ворошина, Егорова, Киевская, Окружная, Патриотическая и пер. Надъярный в с. Сад.

От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.

Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена.