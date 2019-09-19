Кому в Сумах и Саду отключат газ?

В связи с этим будет временно прекращено / ограничено распределение газа по адресам:
- ул. Роменская, 110; проезд Гаевой в г. Сумы;
- ул. Аграрная, Ворошина, Егорова, Киевская, Окружная, Патриотическая и пер. Надъярный в с. Сад.
От этих работ зависит дальнейшая безопасная и бесперебойная доставка газа.
Газовики просят всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха в газовые сети.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлена.
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24 сентября с 7.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение потребителям в Тростянце....