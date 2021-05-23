Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:16182

На Сумщині визначили переможців обласного фестивалю дитячої творчості «Розмай»

Наприкінці травня на Сумщині традиційно проходить обласний фестиваль дитячої творчості «Розмай», метою якого є розвиток творчого потенціалу дітей з інвалідністю, підтримка юних аматорів у творчості та виявлення їх індивідуальності в усіх жанрах мистецтва.

У зв’язку з проведенням тривалих карантинних заходів щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної  хвороби COVID-19 у 2021 році фестиваль проводиться за дистанційною формою у форматі аудіо-візуальних творів сценічного та виставкого мистецтва.

Відбірковий тур проведено 20-24 травня 2021 року. Фінальний тур фестивалю відбувся 27 травня в Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю.

Цього року, за інформацією Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, у фестивалі взяли участь 136 учасників із 24 колективів. Усього подано 135 творчих робіт дітей із інвалідністю, зокрема 52 номерів художньої самодіяльності, 20 робіт на фотовиставку, 68 робіт на виставку декоративно-прикладного мистецтва, 47 робіт на виставку образотворчого мистецтва.

Фестивальна програма складалася із двох частин. У першій частині члени журі переглянули виступи конкурсантів, які потрапили у фінальну частину, а у другій – творчі роботи та фотороботи.

В основу проведення фестивалю покладено сприяння соціальній адаптації дітей із інвалідністю засобами мистецтва, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, виявлення індивідуальності в різних жанрах мистецтва.

У рамках дистанційної форми фестивалю 25 та 26 травня 2021 року проведено соціально-дозвільну програму для учасників фестивалю:

- майстер-клас з пісочної анімації «Кольори весни»;

- майстер-клас з декорування пряників «Дарунок з любов’ю: Весняні квіти».

Демонстрація майстер-класів буде висвітлена на сайті Центру www.kid.sumy.ua та сторінці в соціальній мережі Facebook.

За підсумками проведення фестивалю «Розмай» визначені переможці, які отримали дипломи та  всі учасники отримали дарунки.

У заході взяли участь представники Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації, які увійшли до складу журі: заступник директора Департаменту Оксана БОГДАН, начальник відділу соціальних послуг та соціального захисту осіб з інвалідністю Тетяна МАРЧЕНКО, голова Сумської обласної профспілки працівників соціальної сфери України Наталія ХІЛЯЙ.

 
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 98 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)
Сегодня 08:56
На Сумщине оппозиция получила контролирующую функцию в областном совете
26.05.2021 16:33
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
26.05.2021 08:30
Сумской водоканал шантажирует прокуратуру отключением очистных сооружений
Сегодня 12:23
На Сумщині визначили переможців обласного фестивалю дитячої творчості «Розмай»
Сегодня 12:16
Кому в Сумах и Саду отключат газ?
Сегодня 12:02
Сумчан запрошують до грантової програми на підтримку ініціатив громадянського суспільства у сфері протидії корупції
Сегодня 12:00
«Сумытеплоэнерго» анонсировало отключение горячей воды
Сегодня 11:20
На Сумщине нелегального лесоруба подозревают еще и в убийстве
Сегодня 11:08
В Сумах заминировали «Евробазар»
Сегодня 10:59
В Сумах на футбольном поле встретились студенты
Сегодня 10:30
Сумские студенты - чемпионы Европы по самбо среди молодежи
Сегодня 09:48
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.