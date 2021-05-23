На Сумщині визначили переможців обласного фестивалю дитячої творчості «Розмай» Наприкінці травня на Сумщині традиційно проходить обласний фестиваль дитячої творчості «Розмай», метою якого є розвиток творчого потенціалу дітей з інвалідністю, підтримка юних аматорів у творчості та виявлення їх індивідуальності в усіх жанрах мистецтва.

У зв’язку з проведенням тривалих карантинних заходів щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у 2021 році фестиваль проводиться за дистанційною формою у форматі аудіо-візуальних творів сценічного та виставкого мистецтва.

Відбірковий тур проведено 20-24 травня 2021 року. Фінальний тур фестивалю відбувся 27 травня в Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю.

Цього року, за інформацією Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, у фестивалі взяли участь 136 учасників із 24 колективів. Усього подано 135 творчих робіт дітей із інвалідністю, зокрема 52 номерів художньої самодіяльності, 20 робіт на фотовиставку, 68 робіт на виставку декоративно-прикладного мистецтва, 47 робіт на виставку образотворчого мистецтва.

Фестивальна програма складалася із двох частин. У першій частині члени журі переглянули виступи конкурсантів, які потрапили у фінальну частину, а у другій – творчі роботи та фотороботи.

В основу проведення фестивалю покладено сприяння соціальній адаптації дітей із інвалідністю засобами мистецтва, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, виявлення індивідуальності в різних жанрах мистецтва.

У рамках дистанційної форми фестивалю 25 та 26 травня 2021 року проведено соціально-дозвільну програму для учасників фестивалю:

- майстер-клас з пісочної анімації «Кольори весни»;

- майстер-клас з декорування пряників «Дарунок з любов’ю: Весняні квіти».

Демонстрація майстер-класів буде висвітлена на сайті Центру www.kid.sumy.ua та сторінці в соціальній мережі Facebook.

За підсумками проведення фестивалю «Розмай» визначені переможці, які отримали дипломи та всі учасники отримали дарунки.

У заході взяли участь представники Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації, які увійшли до складу журі: заступник директора Департаменту Оксана БОГДАН, начальник відділу соціальних послуг та соціального захисту осіб з інвалідністю Тетяна МАРЧЕНКО, голова Сумської обласної профспілки працівників соціальної сфери України Наталія ХІЛЯЙ.