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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:16393

Сумские патрульные обнаружили вора, которого разыскивала полиция Харьковщины

Патрулируя улицу Степана Бандеры, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который сидел на обочине и покачивался.

Патрульные подошли спросить, не нужна ли ему помощь. Гражданин имел признаки опьянения и только пояснил, что приезжий. Проверив мужчину по полицейским базам данных, стражи порядка установили, что его разыскивает полиции Харьковщины за совершение кражи.

38-летнего гражданина патрульные доставили в Сумское районное управление полиции, где передали следователям.

Право Патрульная полиция
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