Сумские патрульные обнаружили вора, которого разыскивала полиция Харьковщины Патрулируя улицу Степана Бандеры, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который сидел на обочине и покачивался.

Патрульные подошли спросить, не нужна ли ему помощь. Гражданин имел признаки опьянения и только пояснил, что приезжий. Проверив мужчину по полицейским базам данных, стражи порядка установили, что его разыскивает полиции Харьковщины за совершение кражи.

38-летнего гражданина патрульные доставили в Сумское районное управление полиции, где передали следователям.