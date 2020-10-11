Сумские патрульные обнаружили вора, которого разыскивала полиция Харьковщины

Патрульные подошли спросить, не нужна ли ему помощь. Гражданин имел признаки опьянения и только пояснил, что приезжий. Проверив мужчину по полицейским базам данных, стражи порядка установили, что его разыскивает полиции Харьковщины за совершение кражи.
38-летнего гражданина патрульные доставили в Сумское районное управление полиции, где передали следователям.
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