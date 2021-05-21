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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:55203

Под Сумами в аварии пострадал мотоциклист

Полицейские расследуют причины дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировался мотоциклист.

Происшествие произошло 26 мая, около 21:30, в селе Кровное Сумского района.

Как предварительно установили работники полиции, 22-летний парень, находясь за рулем мотоцикла допустил столкновение с автомобилем ВАЗ -2121. В результате столкновения, мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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