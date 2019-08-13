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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:18331

В Сумском апелляционном суде оспаривается мера пресечения, избранная эксдиректору СМНВО

Дело назначено к рассмотрению на 13.00 10 июня.

Осуществлять апелляционный пересмотр уголовного производства будет коллегия судей Сумского апелляционного суда в составе: Ю. А. Филонова, В. Ю. Рунов, С. С. Ткачук.

Напомним, что 19 мая Заречным районным судом г. Сумы к главе машиностроительного предприятия была применена мера пресечения в виде залога в сумме 20 116 740 гривен. В рамках уголовного производства бывшего гендиректора предприятия подозревают в невыполнении решения суда и злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статья 364-1 и часть 3 статья 382 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, генеральный директор АО «СМНВО», злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с частным исполнителем и при соучастии служащего предприятия допустил незаконное отчуждение по заниженной цене в пользу приближенного лица нежилого помещения гостиницы, принадлежавший объединению.

Право Владимир Лукьяненко
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