Сумской облсовет передумал ликвидировать управления своим имуществом Сегодня, 26 мая, проходит сессия Сумского облсовета.

В начале сессии глава Сумского облсовета Виктор Федорченко внес в повестку дня проект решении об отмене решения облсовета о ликвидации управления имуществом Сумского облсовета.

Сам Виктор Федорченко сказал, что это была его ошибка и призвал голосовать. В итоге «за» было 39 депутатов, 1 против и 1 воздержался.

Напомним: в феврале на сессии было принято решение о ликвидации управления имущества Сумского облсовета, которое возглавлял неугодный нынешнему руководству облсовета Дмитрий Нагорный. На предыдущем заседании в апреле депутаты пытались снять первого замглавы облсовета Александра Стрельченко. Тогда не хватило одного голоса. Вероятно, депутаты договорились…