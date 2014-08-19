Сумской облсовет передумал ликвидировать управления своим имуществом

В начале сессии глава Сумского облсовета Виктор Федорченко внес в повестку дня проект решении об отмене решения облсовета о ликвидации управления имуществом Сумского облсовета.
Сам Виктор Федорченко сказал, что это была его ошибка и призвал голосовать. В итоге «за» было 39 депутатов, 1 против и 1 воздержался.
Напомним: в феврале на сессии было принято решение о ликвидации управления имущества Сумского облсовета, которое возглавлял неугодный нынешнему руководству облсовета Дмитрий Нагорный. На предыдущем заседании в апреле депутаты пытались снять первого замглавы облсовета Александра Стрельченко. Тогда не хватило одного голоса. Вероятно, депутаты договорились…
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