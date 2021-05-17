Обещанные Лукьяненко 4 миллиона зарплатных долгов сумским заводчанам в мае не выплатят

По словам заместителя гендиректора АО «СМНВО-Инжиниринг» по экономической безопасности Юрия Лаптура, на пути погашению долгов вроде стал арест зарплатного счета, который наложил частный исполнитель, пишет Sumy.Today.
Однако, как разъяснила начальница Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Сумской области Марина Рудь, погасить долги по зарплате предприятие может путем внесения денег на счет Государственной исполнительной службы, которая распределит их между заводчанами пропорционально согласно календарной очереди. Таким образом свои деньги могли бы получить те, кто первым обратился в исполнительную службу с решениями судов.
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